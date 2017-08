By

【i-CABLE】

白宮官員透露,特朗普總統正式簽署加強制裁俄羅斯的國會議案,但他批評議案有嚴重缺陷。

特朗普是在星期三簽署這份在參眾兩院以大比數通過的議案,加強在能源業等範疇,以經濟手段制裁俄羅斯。議案亦同時加強制裁伊朗及北韓,就算總統想放寬制裁,也要得參眾兩院3分之2票數贊成。

特朗普發聲明,批評議案縛手縛腳,違反憲法精神,取代了總統的權力。外界認為,特朗普是在共和黨壓力下,才同意簽署法案。

