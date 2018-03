特朗普簽署落實向進口鋁鋼徵關稅 15天後實施

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四正式簽署指令,向入口美國的鋁鋼材料加徵10%至25%的關稅,法案在15天後生效,加拿大和墨西哥就可獲豁免。

特朗普不理國會共和黨人的反對,週四宣布為了公平和互惠的貿易,以及維護美國工人利益,決定對鋁鋼材加徵入口關稅。



特朗普說:”我們只希望公平和互惠,我相信最終我們有大量好工和好公司,全部返回國家。”

根據特朗普簽署的鋁鋼材入口關稅指令,要點包括入口鋼材徵收25%關稅,入口鋁金屬材料就徵收10%關稅,墨西哥和加拿大即時可獲豁免,因為美國正在與這兩個國家談判北美自由貿易協定(NAFTA),預料NAFTA下月初重開談判。

其他國家好像澳洲的關稅就可以修改,因為特朗普視澳洲為長期貿易伙伴。

今次入口關稅在15天後生效,特朗普強調,他有權釐定稅率的多少,以及哪些國家可獲豁免或要徵稅,這些都要視乎個別情況而定。

商界領袖和美國商會就擔心,加徵關稅將會損害經濟,和可能觸發全球貿易戰。

資料顯示,去年美國入口的鋼材等於是出口的4倍,美國從過百個國家入口鋼材,當中4分之3來自8個國家,最多的是加拿大,其次是巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯,甚至土耳其、日本和台灣都有。

至於中國直接輸往美國的鋁鋼材只佔少部份,而是透過其他國家,例如南韓製成鋁鋼產品,再轉銷美國。

中國每年生產最少8億公噸鋼材,佔全球鋼材產量一半,業界估計,中國生產的鋼材有4億公噸以上 屬於產能過剩。

