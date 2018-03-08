特朗普簽署落實向進口鋁鋼徵關稅 15天後實施

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四正式簽署指令，向入口美國的鋁鋼材料加徵10%至25%的關稅，法案在15天後生效，加拿大和墨西哥就可獲豁免。

特朗普不理國會共和黨人的反對，週四宣布為了公平和互惠的貿易，以及維護美國工人利益，決定對鋁鋼材加徵入口關稅。



特朗普說：”我們只希望公平和互惠，我相信最終我們有大量好工和好公司，全部返回國家。”

根據特朗普簽署的鋁鋼材入口關稅指令，要點包括入口鋼材徵收25%關稅，入口鋁金屬材料就徵收10%關稅，墨西哥和加拿大即時可獲豁免，因為美國正在與這兩個國家談判北美自由貿易協定（NAFTA），預料NAFTA下月初重開談判。

其他國家好像澳洲的關稅就可以修改，因為特朗普視澳洲為長期貿易伙伴。

今次入口關稅在15天後生效，特朗普強調，他有權釐定稅率的多少，以及哪些國家可獲豁免或要徵稅，這些都要視乎個別情況而定。

商界領袖和美國商會就擔心，加徵關稅將會損害經濟，和可能觸發全球貿易戰。

資料顯示，去年美國入口的鋼材等於是出口的4倍，美國從過百個國家入口鋼材，當中4分之3來自8個國家，最多的是加拿大，其次是巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯，甚至土耳其、日本和台灣都有。

至於中國直接輸往美國的鋁鋼材只佔少部份，而是透過其他國家，例如南韓製成鋁鋼產品，再轉銷美國。

中國每年生產最少8億公噸鋼材，佔全球鋼材產量一半，業界估計，中國生產的鋼材有4億公噸以上 屬於產能過剩。

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