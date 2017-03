By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統週一簽署新的行政命令,要改革聯邦政府的行政部門,提高政府的工作效率,並杜絕浪費。

特朗普說:”這個命令要求第三方稽查每個行政部門查出浪費的根源,了解如何改善服務,以及是否真正服務了美國人民。”

在多位部長出席的儀式上,特朗普說,聯邦管理暨預算辦公室將負責評估各行政部門的工作表現,並和政府內外的專家一起制定重組或合併一些政府部門的計劃。

特朗普並指出,許多政府部門重複或拖延工作,浪費了幾十億元的公款,週一的行政命令是提高政府工作效率,敦促各政府部門對自己的工作更加負責的第一步。

