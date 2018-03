By

【i-CABLE】

特朗普總統就指控中國侵犯知識產權,實施懲罰性制裁措施,主要涉及科技、能源產品。

特朗普週四簽署備忘錄,對中國實施懲罰性關稅,稅率25%,金額大約600億美元,15日內生效,將陸續公布清單,又強調或會有進一步措施。

特朗普重申,美國有龐大的貿易逆差,其中對華逆差便佔了大半,又重申他與國家主席關係不錯,但雙方貿易存在不公平的情況,應達致互惠。

除了關稅措施,美國亦會向世界貿易組織投訴中國,批評中國以歧視性措施轉移美國的技術,又以網絡攻擊的方式,取得美國的重要商貿情報。

