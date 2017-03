特朗普簽新版旅遊禁令 伊拉克獲解禁

By

【KTSF】

特朗普總統週一簽署新版的旅遊禁令,受影響的穆斯林國家由7個減至6個,但條文仍備受爭議,當中包括暫停向這些國家的公民批核簽證,同時要暫停美國的難民收容計劃。

新版的旅遊禁令中,伊朗、敘利亞、索馬利亞、蘇丹、也門和利比亞繼續受影響,只有伊拉克獲解禁,禁令將實施90天。

特朗普是於週一私下簽署這道行政命令,再由國土安全部長John Kelly、國務卿Rex Tillerson和司法部長Jeff Sessions正式公布,這與首次簽署時的高姿態截然不同,而白宮新聞秘書長Sean Spicer也沒有就新旅遊禁令安排媒體發布會。

早前的旅遊禁令實施後,一度在全美的機場引起混亂和抗議,有來自受影響國家的旅客在抵達美國後要原機返回出發地,甚至被拒登機,旅遊禁令也面臨法律挑戰,結果華盛頓州的聯邦法官上月頒令暫緩執行旅遊禁令,其後聯邦上訴法官也維持原判。

新版的旅遊禁令更清晰地列明那些旅客會受影響,當中列明,來自這6國的旅客,如果早已持有有效旅遊簽證,或已持有美國綠卡,將不會受到禁令影響。

國務卿Tillerson表示,將伊拉克從名單中當中移除,是經過國務院的審慎考慮,希望和伊拉克政府合作,改善審查伊拉克公民制度。

他還表示,修訂後的行政命令,將加強美國和盟國之間的安全。

另外,新禁令還將美國的難民收容計劃暫停120天,但那些早已獲國務院批准入境的難民將不受影響,而在120天後,美國在2017年財政年度收容的難民名額將定為5萬人。

新版本也刪除了讓某些宗教人士優先入境的條文,有批評者稱,有關條文是要協助基督徒來美,但阻撓穆斯林入境。

總統顧問Kellyanne Conway週一接受霍士新聞台訪問時稱,新禁令會到3月16日才實施。

更多新聞:

移民局暫停H-1B工作簽證急件處理服務

舊金山移民權益網絡推熱線電話 助移民應對突擊搜查(視頻)

疑憂被遣返 加州無證學生申領助學金人數減

國安部全面取締無證移民 有刑事案底者優先遣返

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。