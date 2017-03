特朗普簽新政令 禁六回教國公民來美

By

【KTSF】

特朗普總統今天低調簽署了備受爭議的反恐旅遊禁令修訂版本。暫時停發簽證給以回教為主的六個國家的公民。分別是伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞、也門。禁令為期90天。當中不包括,先前禁令中有份的伊拉克。因為伊拉克同意改善旅行證件的品質。並加強向美國提供伊拉克危險份子的資訊。

新的禁令清楚表明,現時該六國已獲美國簽證及持有綠卡的人士將不受影響。

至於難民,在新的命令下就仍然維持120天禁止入境。但敘利亞難民就不再無限期受到禁制。而美國每年接受的難民人數也由11萬人減至五萬人。此外新的禁令也刪除了保護少數宗教信徒的條款。

新的禁令將於3月16號,即下星期四生效。與此同時,特朗普政府繼續研究如何加強篩選來美的訪客身份。

特朗普上任後一個星期就簽署對七國的旅遊禁令,引發全國各地的民眾抗議。華盛頓州提出訴訟,聯邦法院兩次裁定特朗普政府敗訴,禁令不能實施。

白宮說,這項禁令可以加強國家安全。但反對者就認為是專門針對穆斯林。

