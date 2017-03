特朗普簽法案 要在2030年送人類上火星

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統週二簽署法案,不僅授權為太空總署提供巨額撥款,也要求太空總署開始人類登上火星的計劃。

特朗普簽署法案,授權在2018財政年度為太空總署提供195億元撥款,法案並要求太空總署啟動一個新計劃,要在2030年把人類送上火星。

特朗普說:”很高興簽署這個法案,很久沒人簽這樣的法案了,它重申美國堅守太空總署的核心任務,投入人類對太空的探索和技術,以此法案支持太空總署的科學家、工程師、太空人及他們所追求的新發現。”

許多太空總署的科學家和工程師出席了簽署儀式 ,德州聯邦參議員Ted Cruz、佛羅里達州聯邦參議員Marco Rubio也是這個法案的聯合提案人。

Cruz說:”這對我國的太空探索、對德州、對美國維持在太空中的領導能力都有重大意義,也謝謝你的領導能力。”

Rubio亦說:”我很高興,因為佛州參與太空總署工作多於德州。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。