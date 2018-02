特朗普簽署通過預算 結束聯邦政府短暫停擺

By

【KTSF】

週五凌晨,國會兩院通過聯邦政府預算案,特朗普總統週五早上發推文,表示已經簽署預算,結束政府在過去一月內第二次短暫停擺。

由於週四晚共和黨籍聯邦參議員Rand Paul不滿協商好的預算案,拒絕同意將預算案提前提交全院表決,而導致參議院被迫休會之後,Paul提出於東岸時間凌晨一點開始展開投票,導致聯邦政府停擺。

參議院在凌晨通過預算案,送交眾議院討論時,少數黨領袖普洛西(Nancy Pelosi)由於預算案中無解決移民問題,呼籲黨內成員反對預算案,眾議院最終在凌晨3點以240票贊成,186票反對,通過預算案。

該預算案包括提高軍事和非國防項目開支,總共接近3,000億元,提高國債上限以及風災救援撥款900億元,但只夠聯邦政府運作6個星期。

特朗普在週五早上發推文,指已經簽署預算案,聯邦政府恢復運作。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。