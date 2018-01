被指用粗口形容海地等非洲國 特朗普發推文否認

By

在移民問題上,特朗普總統又惹是非,特朗普認為美國不需要來自海地和一些非洲國家的移民,但就需要更多來自像挪威等國家的人,他據報更用粗口”Sxxxhole”來形容那些非洲國家,不過,特朗普週五發推文,否認有這樣說過。

根據華盛頓郵報的報導,當時特朗普和來自兩黨的議員正討論是否要把抽籤移民的配額減半,把剩下的移民配額給予海地、薩爾瓦多和一些非洲國家。

據報特朗普對此非常不滿,用粗口”Sxxxhole”形容這些國家,問為何要更多他們的人。

就有關報導,白宮發表聲明說,部分國會議員選擇為海外國家爭取權益,但特朗普總統只會為美國人爭取權益,不過聲明就沒有否認總統曾經講粗口。

雖然外界外界普遍對總統粗言穢語表示嘩然,但有白宮官員就表示,相信有關評語反而可以引起特朗普支持者共鳴,就像早前特朗普攻擊NFL美足球員國歌時下跪一樣。

特朗普週五則在社交網站Twitter發推文,否認曾用上詆譭的言語形容海地,他說海地明顯是一個貧窮和問題叢叢的國家,但他從未說要趕走他們,全部是民主黨人編造出來,他說與海地人關係良好,未來的會面必須記錄下來。

