特朗普風災兩週後訪波多黎各 讚揚美國救災行動

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【KTSF 張麗月報導】

波多黎各風災發生兩星期後，特朗普總統週二終於前往當地巡視災情。

風災過後，波多黎各首都以外的地區仍然缺水缺電，又無足夠糧食，至今只約有5%用戶恢復電力供應。

特朗普週二前來災區巡視，雖然近來聯邦政府猛受批評，指對波多黎各救災不力，但特朗普說，今次風災的情況不及2005年的Katrina風災這樣惡劣，因為今次波多黎各有16人死亡，而Katrina就有1,800人死亡。

特朗普說：”死亡是恐怖的，但如果你將Katrina災情比較，分析數以百計人的重大傷亡，然後看看這威力強大，從未見過的風災，這次死亡人數是多少？17人？（證實16人），16人比對數以千計人，你應該感到驕傲。”

特朗普又讚揚聯邦在波多黎各的救災行動，就好似德州一樣做得出色，但在場的聖胡安女市長Carmen Cruz就不予回應。

她上週強烈批評特朗普政府救災不力，特朗普就發推文攻擊她。

風災發生兩個星期特朗普才去視察慰問，週二他有去到當地一間教堂，分派物資給現場的災民。

特朗普並指，波多黎各的救災援助已經令聯邦失去預算，他承諾救助，一些物質也陸續運到，問題是無電力無燃料，加上好多地區仍然道路不通，救援物資無從送到災區。

目前波多黎各只有不足7%居民恢復用電，只有不足半數人口獲得乾淨食水，大部份地區的通訊服務仍然中斷。

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