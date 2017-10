特朗普風災兩週後訪波多黎各 讚揚美國救災行動

By

【KTSF 張麗月報導】

波多黎各風災發生兩星期後,特朗普總統週二終於前往當地巡視災情。

風災過後,波多黎各首都以外的地區仍然缺水缺電,又無足夠糧食,至今只約有5%用戶恢復電力供應。

特朗普週二前來災區巡視,雖然近來聯邦政府猛受批評,指對波多黎各救災不力,但特朗普說,今次風災的情況不及2005年的Katrina風災這樣惡劣,因為今次波多黎各有16人死亡,而Katrina就有1,800人死亡。

特朗普說:”死亡是恐怖的,但如果你將Katrina災情比較,分析數以百計人的重大傷亡,然後看看這威力強大,從未見過的風災,這次死亡人數是多少?17人?(證實16人),16人比對數以千計人,你應該感到驕傲。”

特朗普又讚揚聯邦在波多黎各的救災行動,就好似德州一樣做得出色,但在場的聖胡安女市長Carmen Cruz就不予回應。

她上週強烈批評特朗普政府救災不力,特朗普就發推文攻擊她。

風災發生兩個星期特朗普才去視察慰問,週二他有去到當地一間教堂,分派物資給現場的災民。

特朗普並指,波多黎各的救災援助已經令聯邦失去預算,他承諾救助,一些物質也陸續運到,問題是無電力無燃料,加上好多地區仍然道路不通,救援物資無從送到災區。

目前波多黎各只有不足7%居民恢復用電,只有不足半數人口獲得乾淨食水,大部份地區的通訊服務仍然中斷。

