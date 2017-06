By

【KTSF】

特朗普認為,全國的航空交通控制運作有需要從聯邦航空管理局FAA分拆出來,然後將它私有化。他說,FAA多年來都更新這系統,但花掉數以十億元計的公帑,經過多年來更新計劃之後,這個系統仍然殘舊破碎,既恐怖又無效率。

特朗普認為,必須整頓及現代化。

他催促國會批准全國航空交通控制系統私有化計劃,

因為可以提高航空安全和減低旅客的輪候時間。

航空業者一直以來都支持這個想法。但反對者就擔心

會賦予航空業者太大權力。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。