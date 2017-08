特朗普授權貿易代表 考慮是否調查中國盜取知識產權

By

特朗普總統週一中斷他的17日假期,返回華盛頓,並在下午在白宮簽署備忘錄,授權美國貿易代表考慮是否要就中國涉嫌盜取美國的知識產權展開調查。

特朗普說:”外國盜竊知識產權,讓我們損失數以百萬計的職位和數以10億元,我們國家這些財富已經被消耗太久,但華盛頓卻坐視不理,甚麼也沒有做,不過華盛頓不會再視而不見,今天我指示美國貿易代表檢視中國的政策,做法和行動,有關強行轉移美國科技和盜取美國知識產權。”

雖然特朗普競選時經常批評中國的營商手法,但他的政府卻從沒有對中國採取任何行動,包括拒絕點名指中國是匯率操控國,以及押後可能會間接影響中國、範圍更廣泛有關進口外國鋼和鋁的國安調查。

中國國營中國日報星期一就發表社論,指調查會毒害兩國關係,警告特朗普政府不要作出日後後悔的倉促決定。

分析人士認為,美國此舉是要向北京施壓,要他們同意更改營商手法,中國一直強迫外國企業向合營的中國夥伴公司交出他們的科技,又未能打擊知識產權盜竊,都一直令多屆的美國政府不滿。

美國一旦決定要根據1974年的貿易法案展開正式調查,也可以透過世貿或者自行向中國要求賠償。

美國商會就認為,美國公司應該在中國擁有中國公司在美國的所有方便和權力,但就認為兩國政府應該合作解決問題。

