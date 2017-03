特朗普指控奧巴馬大選時監聽他 促國會調查

By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普總統指責前總統奧巴馬去年下令監聽他,但奧巴馬方面否認之後,白宮週日要求國會調查這件事。

白宮發言人Sean Spicer週日說,特朗普政府要求國會調查奧巴馬政府是否濫權,在去年選舉之前監聽特朗普。

特朗普週六一大早發出推文,指責奧巴馬總統做了見不得人的事,在神聖選舉過程中竊聽他的電話,類似尼克森總統的水門事件,他還說,這個壞家伙,噁心,問題是特朗普並沒有提供證據。

奧巴馬的發言人回應說,奧巴馬政府的官員不干預司法部的獨立調查,因此奧巴馬總統或任何白宮官員,從來沒有下令監聽任何一位美國公民。

CNN週日說,聯邦調查局已經要求司法部駁回特朗普對奧巴馬的這個指控,理由是作為總統,奧巴馬並沒有權力下令監聽美國公民。

白宮副發言人Sarah Sanders週日接受ABC電視台的訪談時,也要求國會調查這件事,但她拒絕回答特朗普是從哪裡得到這個消息 ,她還說,奧巴馬的這個監聽行動如果是真的,將是最大的濫權行為。

奧巴馬政府的白宮發言人Josh Earnest在同一個節目中說,這件事再次顯示出特朗普政府的管理危機 ,特朗普總統經常或是發出離譜的推文,或是口無遮攔,不知所云。

共和黨籍的北卡州聯邦參議員Lindsey Graham說,如果奧巴馬真的下令監聽特朗普,將是水門事件以來最大的醜聞,他一定要把這件事調查得水落石出,被民眾問到特朗普到現在還沒有公佈報稅表時,Graham說,如果有必要,國會將為此發出傳票,下令總統交出稅表。

