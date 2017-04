By

特朗普總統宣布暫緩退出與加拿大、墨西哥共同簽訂的《北美自由貿易協定》,並重新談判,令協定更合時宜。

有傳媒報導,白宮原來計劃在本週末、即施政100天之前草擬行政命令,正式退出貿易協定,但特朗普與加拿大、墨西哥兩國領導通電話後,同意現階段不退出,會盡快與兩國重新談判,協商有利三國的方案。

特朗普競選期間,多次批評貿易協定是災難,承諾當選的話會爭取重新談判,甚至退出。

全國現時約有1,400萬個職位受惠於這個協定,共和黨議員John McCain指,退出會嚴重打擊經濟。

