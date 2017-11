特朗普亞太經合會發言 稱美國不再容忍貿易舞弊

By

【KTSF 崔凱橋報導】

特朗普總統繼續亞洲訪問行程,在當地時間週五抵達越南,參加亞太經濟合作會議(APEC),中國國家主席習近平也有出席。

特朗普離開北京,起行前往越南,參與APEC會議,他在會議上發表演說時表示,美國將不再容忍長期以來不公平的貿易舞弊。

特朗普說:”由現在開始,各國會在公平的情況下競爭,我們再不容許其他各國在美國獲得好處,對我來說,美國永遠優先,就正如在坐每位元首,將自己的國家放在第一位一樣。”

特朗普在演說期間,表示美國過往遭受世界貿易組織不公對待,期望今後與區內各國建構公平、互惠的經貿關係。

其後亦形容自己當選總統後,美國的經濟發展樂觀,他引用經濟增長數據強勁、低失業率及美股近期屢創新高來說明,美國經濟正在復興,獲世界肯定。

