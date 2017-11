特朗普定性北韓為支持恐怖主義國家 將實施更多制裁

By

【KTSF】

在朝鮮半島局勢緊張之際,特朗普總統週一宣布,美國將會把北韓定性為支持恐怖主義的國家,未來將會向北韓實施更多制裁。

特朗普說,這項舉措早應實施,也是美國對北韓實施”重大壓力”的其中一步,北韓將會與伊朗、蘇丹和敘利亞並列支持恐怖主義的國家名單中。

特朗普週一在內閣會議中稱:”除了利用核武威嚇世界外,北核也多次支持國際恐怖主義活動,包括在外國領土進行刺殺任務。”

美方指,本年稍早,北韓領袖金正恩派人到馬來西亞機場殺害其同父異母兄長金正男,就是恐怖主義活動之一。

對是否把北韓定性為支持恐怖主義國家,特朗普政府已討論了數個月,有國務院官員指,現階段北韓仍未符合法律標準,重列支持恐怖主義國家名單。

據消息人士指,國務院內部曾討論,究竟金正男被行刺一事,是否屬於恐怖活動,另外,北韓政府對待被扣查的美國學生Otto Warmbier,最後導致其傷重死亡的事件,也是否屬於恐怖活動之一,

根據美國法例,一國必須犯下多於一宗恐怖主義活動,才可定性為支持恐怖主義的國家。

