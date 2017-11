特朗普訪日會安倍 稱不會坐視北韓威脅別國安全

By

到訪日本的特朗普總統,與首相安倍晉三會談商討北韓及貿易問題。特朗普重申戰略忍耐時代已結束,不會坐視北韓威脅別國安全。安倍亦表示,目前不適宜對話、有必要加強施壓。兩人又同意改善雙邊貿易不平衡現象。

安倍晉三在東京迎賓館歡迎特朗普及夫人梅拉尼婭,特朗普與安倍會談約半小時,由強調美日關係處於最佳時期,引伸到協力遏制北韓。

特朗普形容北韓核計劃威脅文明社會,絕不坐視不理。安倍強調並非求戰,只是北韓一再挑戰國際秩序,又指日本支持美國不排除軍事選項的立場。一旦北韓導彈再飛越其領空,必要時會將其擊落,又會探討是否單方面擴大對北韓制裁。

而特朗普過往多次批評美日貿易,尤其是汽車銷售方面存在巨額逆差,他表示問題已取得一定進展,不過據報雙方未有商討締結自由貿易協定。

此外,特朗普伉儷早上到皇宮與日皇明仁及皇后美智子會面。特朗普週二早上將結束日本訪問,轉往南韓。

