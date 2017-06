特朗普宣布美國退出巴黎氣候協定 稱條款不利美國

By

【KTSF】

特朗普總統週四宣布美國退出巴黎氣候協定,特朗普的決定,對全球打擊氣候暖化的工作可說帶來重大打擊。

特朗普在白宮玫瑰園作出公布時說:”由今天起,美國將會停止遵守無約束力的巴黎氣候協定。”

他說如果可以重新磋商協定的條款是好事,如果不能也沒所謂,意味這並非特朗普的優先工作。

特朗普的決定,兌現了他參選時向選民許下的承諾,但卻違背了眾多美國堅定盟友的意願,當中不少在特朗普尚未正式公布決定前,已發出嚴正警告。

根據奧巴馬政府簽訂的巴黎氣候協定,美國同意至2025年,把二氧化碳排放量降至2005年排放量的26%至28%的水平,大約是16億噸。

但特朗普指出,這項協定不利美國,只有其他國家受惠,令美國商界和納稅人承擔損失。

科學家估計,特朗普的決定,有可能令地球的暖化問題更快到達危險水平,因為美國是二氧化碳排放量最多的國家之一,美國退出協定,有可能令二氧化碳排放量一年額外增加30億噸,導致冰塊加劇融化,水位更快上升。

美國目前是二氧化碳排放量第二多的國家,首位是中國,但中國重申支持巴黎氣候協定,並會致力達到減排目標,包括投資數十億元於風力和太陽能發電項目。

