國務卿訪俄遭冷淡對待 特朗普稱美俄關係跌至低點

By

【KTSF 張麗月報導】

莫斯科極冷淡對待到訪的美國國務卿蒂勒森,俄國總統普京說,美俄之間的信任正在消失,特朗普總統和蒂勒森都形容,美俄關係已跌至低點。

美國發動導彈攻擊敘利亞,令美俄關係面臨破裂,雖然俄國總統普田最後都有接見到訪的國務卿蒂勒森,但是接待就極之冷淡,在敘利亞問題上,可以用”就快翻臉”來形容。

蒂勒森說:”美俄關係現時跌至低點,兩國信任程度也跌至低水平,兩個核子大國不應有這種關係。”

俄羅斯外交部長拉夫羅夫說:”就許多議題我們已展開坦誠對話,以確保將來可以合作。”

消息說,俄國外長拉夫羅夫與蒂勒森會面時其實語氣都好重,不過事關大局,雙方決定成立一個工作小組,來商討最迫切的議題。

雙方又再次同意對方的飛機在敘利亞上空飛越,這個安排主要是避免雙方軍機在敘利亞上空發生碰撞或擦搶走火。

在特朗普上週發射戰斧導彈攻擊敘利亞一個空軍基地後,俄國停止在軍機活動方面與美國協調,俄國指美國侵犯敘利亞,俄國也力挺阿薩德政權,堅決認為最近在阿德立卜省小鎮發生的毒氣襲擊,不是阿薩德政府軍做案,而是敘利亞反對派武裝所為。

俄羅斯在聯合國安理會上,對美歐就毒氣事件提出的譴責敘利亞議案投下否決票,俄國外長週三表明,國際要客觀調查事件,反映莫斯科不接受蒂勒森到來遊說俄國放棄阿薩德政權。

對於俄國涉嫌干預美國大選的事,蒂勒森就表示,俄國因此可能會受到進一步制裁。

在美俄關係跌入低谷之際,特朗普在白宮接見到訪的北約秘書長時一反競選時的立場,轉而強調北約軍事同盟並未過時失效。

在會後的記者會上,有記者問特朗普俄羅斯在敘利亞在發生毒利攻擊前是否知情,特朗普回答說”當然有可能”,但”應該不太可能”。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。