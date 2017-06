By

【i-CABLE】

特朗普總統與到訪南韓總統文在寅舉行雙邊會談,同意共同應對北韓核威脅,並重新協商貿易協定。

特朗普與文在寅在白宮單獨會面約半小時,再聯同外長等高級官員舉行擴大會談,重點商討北韓核威脅。

特朗普在聯合記者會上重申,對北韓的「戰略忍耐」已經完結,有必要嚴厲應對平壤核計劃。

他稱美國會致力捍衛國家及其盟友,同時向南韓強調分擔防衛費用的重要性。

美韓亦同意重新協商自由貿易協定,消除貿易壁壘、開放市場,期望簽署公平的協議。

另外,特朗普已應文在寅邀請,計劃年內回訪南韓。

