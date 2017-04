【i-CABLE】

中國國家主席習近平週四訪美,與美國總統特朗普首次會談。美國政府表明會要求習近平向北韓進一步施壓,特朗普揚言,若中方拒絕,美國準備好自行應對,但這樣對美中雙方均沒好處。

特朗普將在東岸時間週四,在佛羅里達州接待到訪的習近平。一連兩天會面,美國視北韓問題為首要議程,希望中方向北韓施以更大壓力。聯合國安理會多年來一再通過決議,譴責甚至制裁北韓,但仍未能阻止對方研發彈道導彈以及推動核計劃。

另外,特朗普亦表示已有兩手準備,若中國拒絕在北韓問題合作,美國準備好、亦有信心自行處理。

他接受英國《金融時報》專訪時表示,中方允協助,對其本身也有好處;相反,對美中雙方均非好事。

特朗普又對即將元首會面,能與習近平達成有利兩國的協議不感到意外。

他又表明,無意在首次會談討論增加中國貨品關稅,稱或留待下次再磋商。

