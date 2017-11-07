特朗普強調槍管無助防止教堂血案 反令死傷更多

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特朗普總統週二在外訪南韓期間出席記者會，再談及德克薩斯州小鎮發生的教堂血案，他說加強監管槍械也不會防止這次血案發生，更指稱對槍械實施更多監管反可能會令死傷增多。

在記者會上，特朗普被問及對購買槍械實施”嚴格審查”的看法，特朗普回答說：”如果這樣做，也不會對3天前發生的事有任何改變，反而令那位英勇救人的人，無法在車中取出槍械阻截槍手。”

上月賭城拉斯維加斯發生血案，造成58人死亡後，特朗普也不願詳談槍械管制問題，他週二反強調，如果教堂血案發生時，不是有人剛巧有槍，”可能不是只有26人死亡，死者可能上百計”。

當局稱，槍手Devin Patrick Kelley週日在Sutherland Springs小鎮一座教堂大開殺戒，開出至少450發子彈，死者由18個月大至77歲不等。

特朗普不願詳談槍管的立場，與10月31日紐約市發生貨車恐襲案的強硬態度截然不同，在恐襲案發生後，他馬上要求國會即時取消移民抽籤計劃，因為烏茲別克籍的疑犯是透過該計劃來美，並曾發推文要求判處疑犯死刑。

特朗普未正式加入政壇前，曾支持槍械管制，但在加入共和黨總統初選後即時改變立場，並於2016年的總統大選尋求美國槍支協會（NRA）的背書。

當選後，他於本年初更成為30年來首位在任美國總統，在美國槍支協會的週年大會上發言。

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