特朗普強調槍管無助防止教堂血案 反令死傷更多

特朗普總統週二在外訪南韓期間出席記者會,再談及德克薩斯州小鎮發生的教堂血案,他說加強監管槍械也不會防止這次血案發生,更指稱對槍械實施更多監管反可能會令死傷增多。

在記者會上,特朗普被問及對購買槍械實施”嚴格審查”的看法,特朗普回答說:”如果這樣做,也不會對3天前發生的事有任何改變,反而令那位英勇救人的人,無法在車中取出槍械阻截槍手。”

上月賭城拉斯維加斯發生血案,造成58人死亡後,特朗普也不願詳談槍械管制問題,他週二反強調,如果教堂血案發生時,不是有人剛巧有槍,”可能不是只有26人死亡,死者可能上百計”。

當局稱,槍手Devin Patrick Kelley週日在Sutherland Springs小鎮一座教堂大開殺戒,開出至少450發子彈,死者由18個月大至77歲不等。

特朗普不願詳談槍管的立場,與10月31日紐約市發生貨車恐襲案的強硬態度截然不同,在恐襲案發生後,他馬上要求國會即時取消移民抽籤計劃,因為烏茲別克籍的疑犯是透過該計劃來美,並曾發推文要求判處疑犯死刑。

特朗普未正式加入政壇前,曾支持槍械管制,但在加入共和黨總統初選後即時改變立場,並於2016年的總統大選尋求美國槍支協會(NRA)的背書。

當選後,他於本年初更成為30年來首位在任美國總統,在美國槍支協會的週年大會上發言。

