特朗普總統週三回應國會議員被槍傷的事件時稱,行兇槍手已傷重死亡,他讚揚接報到場的警員”表現英勇”。

當局已公布行兇槍手是James T. Hodgkinson,現年66歲,來自伊利諾伊州。

事發於首都華盛頓外一個棒球練習場,共和黨眾議員Steve Scalise和另外4人中槍受傷。

特朗普稱,Scalise在事故中嚴重受傷,目前情況穩定。

