特朗普稱DACA夢想生法案告終 不再與民主黨協商

【KTSF 陳嘉琪報導】

在佛州海湖莊園渡週末的特朗普總統趁週日復活節,抽空到教堂參加禮拜,並在社交網站上祝全國民眾復活節快樂,不過接著宣稱DACA夢想生法案告終,與民主黨不再有討論的餘地。

適逢復活節,在佛州海湖莊園渡假的特朗普早上抽空,與第一夫人Melania及女兒Tiffany到教堂參加禮拜,3人在最後一首聖歌還沒唱完前離場。

當特朗普入場時,被問到針對DACA夢想生法案及墨西哥的推文時,特朗普表示,墨西哥必須要幫助美國在邊境制止非法移民,其中許多人想要利用DACA夢想生法案入籍,以後不可能再發生,而民主黨人已經錯失讓DACA過關的協商機會。

特朗普週日一早首先在推特上祝大家復活節快樂,隨後推文表示,管理邊境的官員因為荒謬的民主黨人自由派立法,無法確實執行任務,呼籲共和黨人以簡單多數通過更嚴格的法律,並宣稱不會再針對DACA夢想生法案協商。

接著特朗普將茅頭指向墨西哥,表示該國幾乎什麼都不做,任由人民跑進美國,稱墨西哥對美國愚蠢的移民法都感到可笑,要求墨西哥必須停止送進大批毒品及人流,否則將切斷投資墨西哥的金主,NAFTA北美自由貿易協定,重申要在邊境建牆。

