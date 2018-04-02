特朗普稱DACA夢想生法案告終 不再與民主黨協商

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在佛州海湖莊園渡週末的特朗普總統趁週日復活節，抽空到教堂參加禮拜，並在社交網站上祝全國民眾復活節快樂，不過接著宣稱DACA夢想生法案告終，與民主黨不再有討論的餘地。

適逢復活節，在佛州海湖莊園渡假的特朗普早上抽空，與第一夫人Melania及女兒Tiffany到教堂參加禮拜，3人在最後一首聖歌還沒唱完前離場。

當特朗普入場時，被問到針對DACA夢想生法案及墨西哥的推文時，特朗普表示，墨西哥必須要幫助美國在邊境制止非法移民，其中許多人想要利用DACA夢想生法案入籍，以後不可能再發生，而民主黨人已經錯失讓DACA過關的協商機會。

特朗普週日一早首先在推特上祝大家復活節快樂，隨後推文表示，管理邊境的官員因為荒謬的民主黨人自由派立法，無法確實執行任務，呼籲共和黨人以簡單多數通過更嚴格的法律，並宣稱不會再針對DACA夢想生法案協商。

接著特朗普將茅頭指向墨西哥，表示該國幾乎什麼都不做，任由人民跑進美國，稱墨西哥對美國愚蠢的移民法都感到可笑，要求墨西哥必須停止送進大批毒品及人流，否則將切斷投資墨西哥的金主，NAFTA北美自由貿易協定，重申要在邊境建牆。

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