特朗普揚言將有導彈轟炸敘利亞 呼籲俄羅斯做準備

【i-CABLE】

美俄關係緊張,特朗普總統警告即將向敘利亞發動導彈攻擊,呼籲俄羅斯做好準備。俄羅斯駐黎巴嫩大使指,任何向敘利亞發動襲擊的設施,都會成為俄軍攻擊目標。

美國總統特朗普在Twitter兩度發文,稱”精良、新型、聰明”的導彈即將空襲敘利亞,警告俄羅斯要準備好,但沒有提及空襲規模和導彈是不是來自美國。

特朗普又形容,現時美、俄關係是有史以來最差,比冷戰時期更甚。

俄羅斯外交部回應稱,特朗普口中的”聰明”導彈,只會摧毀東古塔內疑似遭化武襲擊證據。

俄羅斯駐黎巴嫩大使早前曾揚言,俄軍會不只會擊落所有攻擊敘利亞及俄羅斯的導彈,更會向發動攻擊的源頭還擊。

敘利亞外交部長指,美國以謊言作借口攻打敘利亞,阻礙他們打擊恐怖主義,破壞國際和平和安全。

有美國官員表示,暫時未有證據證明敘利亞政府以化武空襲東古塔,跟一年前有真憑實據後,發射巡航導彈攻擊敘軍設施時情況有別。

法國總統馬克龍稱,華府及其盟友已決定,以聯合軍事行動回應巴沙爾政府以化武襲擊平民,相信法國將會帶領行動。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。