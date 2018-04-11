特朗普揚言將有導彈轟炸敘利亞 呼籲俄羅斯做準備

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美俄關係緊張，特朗普總統警告即將向敘利亞發動導彈攻擊，呼籲俄羅斯做好準備。俄羅斯駐黎巴嫩大使指，任何向敘利亞發動襲擊的設施，都會成為俄軍攻擊目標。

美國總統特朗普在Twitter兩度發文，稱”精良、新型、聰明”的導彈即將空襲敘利亞，警告俄羅斯要準備好，但沒有提及空襲規模和導彈是不是來自美國。

特朗普又形容，現時美、俄關係是有史以來最差，比冷戰時期更甚。

俄羅斯外交部回應稱，特朗普口中的”聰明”導彈，只會摧毀東古塔內疑似遭化武襲擊證據。

俄羅斯駐黎巴嫩大使早前曾揚言，俄軍會不只會擊落所有攻擊敘利亞及俄羅斯的導彈，更會向發動攻擊的源頭還擊。

敘利亞外交部長指，美國以謊言作借口攻打敘利亞，阻礙他們打擊恐怖主義，破壞國際和平和安全。

有美國官員表示，暫時未有證據證明敘利亞政府以化武空襲東古塔，跟一年前有真憑實據後，發射巡航導彈攻擊敘軍設施時情況有別。

法國總統馬克龍稱，華府及其盟友已決定，以聯合軍事行動回應巴沙爾政府以化武襲擊平民，相信法國將會帶領行動。

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