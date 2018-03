特朗普稱習近平任終身國家主席是好事 美國可仿傚

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

特朗普總統表示,中國國家主席習近平可能因為修憲,做到”終身國家主席”是一件”好事”,還指”美國將來可能都可以試試”,他又形容習近平”是中國一百年來最有權力的人”。

特朗普週六在佛羅里達出席共和黨閉門籌款午宴時,提到習近平。

上星期,中國提出刪去憲法中國家主席不得連任超過兩屆的限制,特朗普指習近平做到”終身國家主席”會是好事,美國將來或者可以仿傚。

特朗普又形容,這名中國近百年來最有權力的人對自己不錯,特朗普去年首度訪華,獲超高規格接待,事後他用過”獲高度尊重和強大的人民代表”形容習近平 .

以往特朗普多次公開讚習近平是”好人”,又指兩人是”朋友”,兩人亦頻頻通電話,是以往中美元首互動中頗為罕見。

特朗普曾經在訪問中提過,因為北韓問題,他不會對中國太強硬,因為對他來說,避免”戰爭”比”貿易戰”更重要。

