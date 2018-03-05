特朗普稱習近平任終身國家主席是好事 美國可仿傚

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【KTSF 陳嘉琪報導】

特朗普總統表示，中國國家主席習近平可能因為修憲，做到”終身國家主席”是一件”好事”，還指”美國將來可能都可以試試”，他又形容習近平”是中國一百年來最有權力的人”。

特朗普週六在佛羅里達出席共和黨閉門籌款午宴時，提到習近平。

上星期，中國提出刪去憲法中國家主席不得連任超過兩屆的限制，特朗普指習近平做到”終身國家主席”會是好事，美國將來或者可以仿傚。

特朗普又形容，這名中國近百年來最有權力的人對自己不錯，特朗普去年首度訪華，獲超高規格接待，事後他用過”獲高度尊重和強大的人民代表”形容習近平 .

以往特朗普多次公開讚習近平是”好人”，又指兩人是”朋友”，兩人亦頻頻通電話，是以往中美元首互動中頗為罕見。

特朗普曾經在訪問中提過，因為北韓問題，他不會對中國太強硬，因為對他來說，避免”戰爭”比”貿易戰”更重要。

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