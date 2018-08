特朗普斥中國令半島無核化更困難

By

【i-CABLE】 特朗普總統指責中國令朝鮮半島無核化變得更困難,重申美國與北韓打交道順利,他又不完全排除與日韓再次舉行軍演,規模甚至比以往的大得多。

特朗普指與北韓領袖金正恩關係很好,矛頭直指中國,導致朝鮮半島無核化變得更困難。

他指,北韓93%的外來貨都經由中國進口,一直希望中國協助解決北韓問題,他指與中國關係很好,形容國家主席習近平是一位了不起的人,但中美貿易糾紛,導致美國對華貿易逆差高達五千億美元,他不容許情況持續。

他之後在Twitter貼出白宮聲明,指兩國貿易糾紛,令北韓在棄核方面受到中國巨大壓力,北京還向北韓提供燃料、肥料及日用品等援助,但他指中國這樣做是沒有用。

美國國防部長馬蒂斯早前承認,一旦與北韓在棄核談判破裂,有可能恢復美韓聯合軍演,國防部官員更透露,華府已開始初步計劃明年恢復軍演。

特朗普在聲明中指,現階段沒有理由花費大量金錢與南韓進行聯合軍演,但強調有能力即時與南韓及日本再次展開軍演,如果真的這樣做,規模將會是史無前例之大。

