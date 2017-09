民主黨領袖稱已就DACA達協議 特朗普翌日發推文否認

By

【KTSF】

保障年輕無證移民的DACA計劃是否有轉機,週三晚和週四早上出現兩個版本,國會民主黨領袖宣布,週三晚與特朗普總統達成協議 ,特朗普同意立法保護DACA夢想生,但特朗普週四早上發推文否認。

特朗普週四早上發推文,否認雙方達成協議,表示邊境安全也要有共識才可成事。

而在前一晚,國會參眾兩院民主黨領袖舒默和普洛西與特朗普共進晚餐後透露,雙方同意盡快立法,保護將近70萬名的DACA夢想生。

二人透露,雙方也同意盡快將DACA立法,以及邊境安全一併討論立法,但不包括在美墨邊境築牆。

消息一出,大批特朗普的支持者便在社交媒體上表達不滿,斥協議沒有包括特朗普競選時一直強調會興建的邊境圍場。

隨後白宮表示,雙方討論了夢想生問題也討論邊界圍牆的事,白宮不同意把圍牆問題排除掉,民主黨領袖則強調圍牆問題不在協議內。

