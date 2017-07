By

【KTSF】

聯邦參議院共和黨人正準備推出一份經修改的健保替代案,希望能爭取更多共和黨人支持,不過初步跡象顯示,對不少人擔心的新方案還是會大幅削減Medicaid聯邦醫療援助計劃的經費。

對於那些可能失去Medicaid保障的人,共和黨建議對一個穩定基金增撥700億,基金是要幫助低收入人士支付醫療費用。

溫和派共和黨人將要決定此舉是否足以令他們支持法案,參議院共和黨領袖麥康尼需要至少50票才能通過法案,他在週二宣布,原定7月開始的參議院暑假,將會押後兩星期,以便繼續健保替代案和其他議題的工作。

特朗普總統週三表示,如果參議院未能通過健保替代案,他將會”非常憤怒”,並敦促麥康尼一定要做到。

