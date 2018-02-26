特朗普稱如佛州血案發生時在場 即使沒槍也會入內救人

By

【KTSF】

針對有報導指，佛羅里達州高中槍擊案發生時，有持搶執法人員在接報到場後，竟沒有進入學校大樓內與槍手對歭，特朗普總統週一在白宮會見各州州長時揚言，如果他當時在場，即使沒有槍，他也會跑進去幫忙。

特朗普說：”你不知道你會怎樣做，直至面對考驗時，但我真的相信我會跑進去，即使我身上沒有槍械，而我相信大多數在這個房內的人，都會這樣做。”

特朗普週一與州長的年度會面，如何應對佛州高中槍擊案成為焦點話題。

特朗普近日建議要讓教師持槍，在槍擊案發生時保護學生，特朗普就這項建議再作出闡述。

特朗普說：”新聞頭條是’特朗普要所有教師攜槍，特朗普希望教師有槍’，我不希望教師有槍，我是希望受過高度訓練、而且有天賦的人（攜槍），如天生就很會打棒球、打高爾夫球的人。”

之後，白宮發言人桑德斯被問及特朗普的言論時，桑德斯說：”總統的意思是他會擔任領袖的角色，採取果敢的行動，而當天很多有份幫助其他人的人，身上都沒有武器，這代表在過程中其實有很多事情可以做。”

另外，特朗普也再度談及有警員到場後，竟然沒有制止槍手作案，特朗普形容他們的表現”令人作嘔”，”他們肯定不是榮譽獎章的得主”。

其中駐校警員Scot Peterson的律師週一稱，其當事人被指在槍擊案發生時表現失當的指控完全不實。

其代表律師指，Peterson當時以為槍擊案在學校大數外發生，而且被告知足球場上有人中槍，因此才沒有進入大樓內。

不過特朗普對此不以為然，特朗普說：”他以為自己很勇敢，但在壓力下卻沒有勇氣表現出來，他嚇著了，其他人也是，在這宗案件中很多人都嚇著了。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。