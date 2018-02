特朗普稱如佛州血案發生時在場 即使沒槍也會入內救人

By

針對有報導指,佛羅里達州高中槍擊案發生時,有持搶執法人員在接報到場後,竟沒有進入學校大樓內與槍手對歭,特朗普總統週一在白宮會見各州州長時揚言,如果他當時在場,即使沒有槍,他也會跑進去幫忙。

特朗普說:”你不知道你會怎樣做,直至面對考驗時,但我真的相信我會跑進去,即使我身上沒有槍械,而我相信大多數在這個房內的人,都會這樣做。”

特朗普週一與州長的年度會面,如何應對佛州高中槍擊案成為焦點話題。

特朗普近日建議要讓教師持槍,在槍擊案發生時保護學生,特朗普就這項建議再作出闡述。

特朗普說:”新聞頭條是’特朗普要所有教師攜槍,特朗普希望教師有槍’,我不希望教師有槍,我是希望受過高度訓練、而且有天賦的人(攜槍),如天生就很會打棒球、打高爾夫球的人。”

之後,白宮發言人桑德斯被問及特朗普的言論時,桑德斯說:”總統的意思是他會擔任領袖的角色,採取果敢的行動,而當天很多有份幫助其他人的人,身上都沒有武器,這代表在過程中其實有很多事情可以做。”

另外,特朗普也再度談及有警員到場後,竟然沒有制止槍手作案,特朗普形容他們的表現”令人作嘔”,”他們肯定不是榮譽獎章的得主”。

其中駐校警員Scot Peterson的律師週一稱,其當事人被指在槍擊案發生時表現失當的指控完全不實。

其代表律師指,Peterson當時以為槍擊案在學校大數外發生,而且被告知足球場上有人中槍,因此才沒有進入大樓內。

不過特朗普對此不以為然,特朗普說:”他以為自己很勇敢,但在壓力下卻沒有勇氣表現出來,他嚇著了,其他人也是,在這宗案件中很多人都嚇著了。”

