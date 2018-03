By

特朗普總統表明,無意撤銷對入口鋼材和鋁材徵收關稅的計劃,點名指中國是貿易逆差的最大問題所在。

特朗普的關稅措施預計本周落實,共和黨的眾議院議長賴恩促請他取消計劃。

賴恩透過發言人指,非常憂慮徵稅觸發貿易戰所帶來的後果,認為美國的稅改措施能促進經濟,不希望因為加徵關稅為國家經濟帶來損害。

部分國會議員亦不排除以立法方式阻止關稅措施,但特朗普則不相信貿易戰會爆發。

特朗普又提到,不會再容許龐大的對華貿易逆差存在。

世界貿易組織亦再次表達憂慮,總幹事阿澤維多周一於一個閉門會議中,指關稅措施可能引發質易戰的骨牌效應,一旦開始,情況將難以逆轉,呼籲各成員國避免首塊骨牌倒下,”以眼還眼”最終只會令所有人盲目,世界經濟將陷入衰退。

