國會通過1.3萬億聯邦預算案 特朗普威脅要否決

國會參眾兩院先後通過總額達1.3萬億元的聯邦預算開支法案,以避免聯邦政府因為資金短缺而停擺,不過特朗普總統週五表示正考慮否決該開支法案,理由是開支法案中並無解決DACA夢想生的問題,也沒有對興建邊界圍牆提供足額撥款。

特朗普週五在Twitter發推文,揚言正考慮否決開支法案,因為”80多萬DADA申領人完全被民主黨人遺棄了(在法案中完全沒提),另外,國防急需的邊界圍牆,沒有足額撥款”。

聯邦眾議院週四首先以256票贊成,167票反對,表決通過厚達2,000幾頁紙,由兩黨協調出來的預算開支法案,至東岸時間週五凌晨,聯邦參議院也以65票對32票通過,送交特朗普簽署。

開支法案中的部份撥款,建議用在國防和國內項目,如修橋補路,以及打擊全國的鴉片類毒品危機等,國防開支方面,建議增加軍費撥款800億元,令到軍費開支上漲到7,000億元。

開支法案也包含特朗普建議要求的興建美墨邊界圍牆預算,這個圍牆費用建議減到16億元,而不是特朗普一直要求的250億元。

對於解決槍械暴力問題,法案只是略有提及,法案如果實施,將會實質提高聯邦財政赤字。

國會參眾兩院要在週五晚午夜截止限期前,表決通過這份開支法案,並且由總統簽署生效,才可以避免聯邦政府關閉,繼續運作到9月。

不過法案無提到,年輕時入境美國的無證人士夢想生的DACA計劃,以及無提及如何限制不斷飆漲的醫療健保費用。

