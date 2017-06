By

【KTSF】

特朗普總統週四在社交網站Twitter發推文稱,他”沒有製作”,也沒有與前聯邦調查局局長James Comey的對話錄音,特朗普稍早辭退Comey,掀起一場政治風暴。

特朗普亦發推文稱,他不知道有沒有其他錄音存在。

Comey被革職後透露,特朗普與他私下會面時,曾要求他對特朗普效忠,不過特朗普否認說過。

消息傳出後,特朗普曾發推文說,Comey”向媒體洩露消息時,最好指望沒有錄音帶記下二人的對話”。

根據水門案後國會定立的法律,任何涉及總統的錄音都屬於美國民眾,最終都要公開,銷毀這些錄音屬刑事罪行。

聯邦眾議院一個委員會正進行俄羅斯介入去年選舉的調查,而週五是白宮交出任何相關錄音的最後限期。

