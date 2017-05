特朗普稱會與金正恩會面 讚他是”醒目仔”

By

【KTSF 黃候彬報導】

在朝鮮半島緊張局勢中,特朗普總統突然表示,在適當時候他會與北韓的金正恩見面。

特朗普是在接受彭博新聞訪問時表示,在適當時機,他肯定會同金正恩會晤,他還說,在條件成熟時,他會”感到榮幸”能與金正恩會面。

何謂條件成熟?白宮發言人就說,等北韓認真廢除核子項目,去除對東亞地區及對美國的威脅時,就是條件成熟,白宮認為,目前特朗普不可能見金正恩。

有評論認為,特朗普如果與金正恩會晤,等如認可金正恩的惡行,加強金正恩的獨裁專權。

Brookings Institution研究學者Thomas Wright說:”我以為此舉肯定會進一步加固他(金正恩)的權力,可能令他有底氣面對中國,打擊南韓士氣,令南韓沮喪。”

有主流媒體指出,特朗普近日來在北韓問題發出互相矛盾的信息,一時抨擊北韓試圖再次核試,又說美國可能動武,一時又讚揚金正恩。

特朗普說:”他正同難對付的人交手,尤其將領等人,年紀輕輕, 就有能力掌權,我肯定有不少人試圖奪權,那是他叔父或某些人,他能搞定,顯然是個醒目仔。”

