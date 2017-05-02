特朗普稱會與金正恩會面 讚他是”醒目仔”

【KTSF 黃候彬報導】
在朝鮮半島緊張局勢中，特朗普總統突然表示，在適當時候他會與北韓的金正恩見面。
特朗普是在接受彭博新聞訪問時表示，在適當時機，他肯定會同金正恩會晤，他還說，在條件成熟時，他會”感到榮幸”能與金正恩會面。
何謂條件成熟？白宮發言人就說，等北韓認真廢除核子項目，去除對東亞地區及對美國的威脅時，就是條件成熟，白宮認為，目前特朗普不可能見金正恩。
有評論認為，特朗普如果與金正恩會晤，等如認可金正恩的惡行，加強金正恩的獨裁專權。
Brookings Institution研究學者Thomas Wright說：”我以為此舉肯定會進一步加固他（金正恩）的權力，可能令他有底氣面對中國，打擊南韓士氣，令南韓沮喪。”
有主流媒體指出，特朗普近日來在北韓問題發出互相矛盾的信息，一時抨擊北韓試圖再次核試，又說美國可能動武，一時又讚揚金正恩。
特朗普說：”他正同難對付的人交手，尤其將領等人，年紀輕輕， 就有能力掌權，我肯定有不少人試圖奪權，那是他叔父或某些人，他能搞定，顯然是個醒目仔。”
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