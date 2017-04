特朗普違反競選承諾 不會列中國為貨幣操縱國

By

特朗普總統週三一反競選承諾,聲稱不會把中國列為貨幣操縱國,但強調美元仍然處於強勢。

特朗普週三在白宮接受華爾街日報訪問,他也表示,希望聯邦儲備局會持續低息政策,同時不排除會再度提名耶倫出任聯儲局局長,耶倫的4年任期將於明年2月屆滿,特朗普曾聲言上任後,有很大機會撤換耶倫。

特朗普決定不把中國列為貨幣操縱國,可說是他上任後其中一個違反競選承諾的最大舉措,特朗普在2015年宣布競選總統後,不斷抨擊中國的貿易政策,指斥中國蓄意壓低人民幣匯率,不公平地提升中國廠商在環球貿易中的競爭力。

人民幣疲弱,代表中國貨品出口到美國會較便宜,而美國貨品出口到中國將較貴。

在競選時,特朗普曾承諾上任後,會立即指示財政部長把中國列為貨幣操縱國,但在華爾街日報的訪問中,特朗普稱他已改變主意,認為中國已有數個月沒有操縱其貨幣,而把中國標籤為貨幣操縱國,將會危害他與中方就如何應對北韓核威脅的磋商。

特朗普在訪問中說:”我認為美元太強,有部分原因可能與我有關,因為大家對我有信心,結果反造成傷害。”

