特朗普違反競選承諾 不會列中國為貨幣操縱國

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【KTSF】

特朗普總統週三一反競選承諾，聲稱不會把中國列為貨幣操縱國，但強調美元仍然處於強勢。

特朗普週三在白宮接受華爾街日報訪問，他也表示，希望聯邦儲備局會持續低息政策，同時不排除會再度提名耶倫出任聯儲局局長，耶倫的4年任期將於明年2月屆滿，特朗普曾聲言上任後，有很大機會撤換耶倫。

特朗普決定不把中國列為貨幣操縱國，可說是他上任後其中一個違反競選承諾的最大舉措，特朗普在2015年宣布競選總統後，不斷抨擊中國的貿易政策，指斥中國蓄意壓低人民幣匯率，不公平地提升中國廠商在環球貿易中的競爭力。

人民幣疲弱，代表中國貨品出口到美國會較便宜，而美國貨品出口到中國將較貴。

在競選時，特朗普曾承諾上任後，會立即指示財政部長把中國列為貨幣操縱國，但在華爾街日報的訪問中，特朗普稱他已改變主意，認為中國已有數個月沒有操縱其貨幣，而把中國標籤為貨幣操縱國，將會危害他與中方就如何應對北韓核威脅的磋商。

特朗普在訪問中說：”我認為美元太強，有部分原因可能與我有關，因為大家對我有信心，結果反造成傷害。”

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