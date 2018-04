【i-CABLE】

美國早前宣布有意對華加徵關稅後,為貿易戰降溫,特朗普總統指,他與中國國家主席永遠是朋友,相信兩國將就知識產權達協議,美國財長姆欽則指,預期兩國不會爆發貿易戰。

特朗普在Twitter發文指,無論貿易爭端如何發展,與習近平永遠會是朋友,相信中國將作正確之舉,推倒貿易壁壘,任何關稅措施都會變成雙向對等,並能就知識產權達成協議,兩國可望共享十分好的未來。

財長姆欽在哥倫比亞廣播公司的訪談中,則指加徵關稅的目的,在於與中國繼續磋商貿易問題,以達致公平互惠,預期兩國不會爆發貿易戰,但無論結果如何,相信也不會為經濟帶來重大衝擊。

白宮幕僚亦表示不會有貿易戰。庫德洛在有線新聞網絡的訪談中則指,宣布計劃徵稅的措施後,對中國的回應暫時尚算滿意。

