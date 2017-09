By

特朗普總統與中國國家主席習近平通電話,商討北韓問題。特朗普之後表示解決北韓問題,軍事行動並非首選。

特朗普與習近平談了約45分鐘,習近平重申,中方堅定致力實現半島無核化,同時堅持維護和平穩定,通過對話協商解決問題,歸根結底要靠對話談判,積極探尋長久解決之道。

特朗普指,美國重視中方在朝鮮半島局勢能發揮的作用,希望加強溝通。

白宮則指雙方都譴責北韓核試,挑釁及製造不穩的行為。

