特朗普簽署行政命令 制裁外國勢力干預選舉

By

【i-CABLE】

特朗普總統簽署行政命令,制裁任何干預美國選舉的外國人士或機構,國家安全顧問博爾頓表示,行政命令證明特朗普視選舉安全為要務。

特朗普週三簽署行政命令,以防有外國勢力干預11月的中期選舉。國家情報總監科茨指,新的行政命令是針對俄羅斯在2016年大選的所作所為,以防同類事件再次發生,但這項命令並不只針對俄羅斯,還包括中國、北韓及伊朗。

根據命令,在每次選舉後,情報部門會有45天調查有沒有可疑的人、機構或者國家嘗試干預選舉,及後將結果送交司法部及國土安全部,兩個部門會根據調查結果,制裁涉嫌干預選舉的任何外國勢力。

國家安全顧問博爾頓亦表示,入侵選舉系統散佈假消息等間接行為,亦都會被視作干預選舉,制裁包括凍結資產、限制外匯交易及使用美國金融機構,以及禁止美國公民在涉事公司進行投資。他又指,制裁可以在選舉期間或選舉後生效。

科茨早前警告,俄羅斯正試圖透過傳媒及社交媒體削弱並分化美國,但干預程度沒有前年大選那麼嚴重。

分析認為,一直被指處理外國勢力干預不力的特朗普突然簽署行政命令,是希望在選舉前展示強硬的一面,以保住共和黨在參眾兩院的控制權。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。