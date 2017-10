特朗普恭賀習近平連任國家主席 在十九大取得崇高地位

By

特朗普總統週三就中共十九大首度表態,並與中國國家主席習近平通電話,恭賀習近平連任中國國家主席,展開第二個5年任期。

特朗普週三發出推文表示,在電話中,他恭喜習近平在中共十九大取得「非凡的崇高地位」,兩國領袖討論了北韓和貿易兩大問題 。

之後,他接受霍士財經頻道主持人Lou Dobbs的電話訪問時形容,習近平的地位提升是”中國從未發生的”。

特朗普說,習近平位高權重,他認為習近平是非常好的人,並形容雙方關係穩健。

特朗普接著說:”有人說我們有著良好的總統與總統的關係,因為他也稱呼為總統,現在有些人可能會叫他中國國王,但他的稱呼是總統。”

特朗普下月將會展開亞洲訪問行程,在中國的行程中將會與習近平會面,他說他會到北京及其他地方,”任何習近平希望帶他到的地方”,他希望這次行程富歷史意義和正面,特別在北韓問題上取得進展。

特朗普的亞洲行程由11月3日至14日,訪問的國家包括日本、南韓、越南和菲律賓。

