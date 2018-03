特朗普指金正恩或會做對人民有利的事 期待雙方會面

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩日前訪華,並與中國國家主席習近平會談,特朗普總統表示,現在看來,金正恩很可能會做出對人民有利的事,很期待與他會面。白宮形容事情正朝正確方向發展,但會向北韓維持最大壓力。

揣測多日,中朝星期三確認金正恩訪華期間與習近平會面,談及兩國關係,以及半島無核化等議題,是金正恩2011年掌權後首次外訪。

美國白宮形容事情正朝正確方向發展,但會繼續向北韓施加最大壓力。總統特朗普在Twitter發文,指收到習近平的訊息,形容跟金正恩的會談十分順利,金正恩亦很期待和他會面。

特朗普又稱,多年來每個人都認為朝鮮半島和平及無核化幾乎不可能,但現在看來,金正恩很可能會做對人民有利的事,特朗普期待與他會面。不過很不幸,目前仍然要不惜代價,向平壤施以最大的制裁和壓力。

有份出席中朝會談的中共中央政治局委員楊潔篪,週四將以習近平特別代表身份訪問南韓,與國家安保室室長鄭義溶共晉晚餐,並於週五與南韓總統文在寅會面,詳細介紹中朝會談結果,預料楊潔篪亦會跟文在寅談及朝鮮半島無核化等議題。

