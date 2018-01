By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示,他似乎不大可能會接受通俄案特別檢察官穆勒的約談查問。

對於特朗普團隊涉嫌串通俄羅斯的問題上,特朗普週三與挪威首相在聯合記者會上表示,似乎不大可能他會接受調查案件的特別檢察官穆勒的約談,因為無串通,何來有查問。

他又在推文中說,俄羅斯甚至全世界都取笑他們。

特朗普也重申,調查是民主黨人因落選而對他的政治迫害。

特朗普說:”這虛假的雲籠罩著政府,傷害了政府。”

華盛頓郵報日前報導,通俄案特別檢察官穆勒即將會約談特朗普,特朗普一直強調他未有與俄國串謀干擾美國大選,而最新消息指出,現時穆勒的調查重點似乎更傾向於針對特朗普及其政府官員是否妨礙司法,而不是針對串通問題。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。