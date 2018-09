By

特朗普總統週三再次表示,對司法部長塞申斯(Jeff Sessions)的表現失望。

特朗普在專訪中提及大選時,塞申斯是首位支持自己的參議員,塞申斯指很想做司法部長,所以就提名他出任,但塞申斯表現差勁,國會提名聽證會上連簡單的問題也答不到,提名最終僅以一票之微獲確認。

至於會否把塞申斯革職,特朗普表示視乎事態發展。

