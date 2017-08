特朗普出席鳳凰城支持者集會 再談白人至上暴力事件

By

【KTSF 林佩樺報導】

特朗普總統週二晚在阿里桑那州鳳凰城舉行集會,大批反對與支持他的民眾集會並互嗆,一度讓人懷疑大會是否能順利舉行,鳳凰城如臨大敵,市長表示不歡迎特朗普到訪。

特朗普總統、副總統Mike Pence傍晚7點在鳳凰城會議中心舉行競選式集會,向在場數千名支持他的群眾,大談他對Charlottesville白人至上暴力事件的回應好得完美。

他起初說暴力是自多方面搞出的,遭到批評後則指責白人至上者,改天又說右翼與左翼雙方都要負責任,但明顯偏坦白人至上勢力,週二晚他在大會上花了最少20分鐘講這個事件。

特朗普說:”在Charlottesville 發生的事,攻擊美國核心,今晚整個場地團結起來,對抗仇恨罪犯和暴徒。”

這個大會是要展示他在移民政策上的強硬立場奏效,他承諾會特赦那位因為不理會法庭命令,繼續找移民社區麻煩而被裁定藐視法庭罪名成立的白人警官Joe Arpaio,大會中途有反對者質問他。

在大會前支持與反對特朗普的陣營,有數千人在會議中心附近集會雙方互嗆,支持特朗普的民眾贊成加強打擊無證人士,當中有人帶槍,並聲稱無知愚昧使人反對特朗普。

而反對特朗普的人則強調,阿里桑那州不需要特朗普等人來散播仇恨。

在阿里桑那州,也有強烈批評特朗普的人,當中包括聯邦參議員Jeff Flake和John McCain,特朗普週二晚也以不具名方式對這兩人暗諷,鳳凰城市長、民主黨籍的Greg Stanton就認為,特朗普不應該在這個時候出來參加集會。

