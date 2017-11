特朗普轉發疑似穆斯林暴力視頻 民權團體斥煽動仇恨情緒

By

【KTSF】

特朗普總統週三早上在Twitter轉發多個帶有煽動性的視頻,內容都是疑似穆斯林所作出的暴力行為,特朗普此舉立即招來民權團體譴責,指斥特朗普正煽動反穆斯林情緒,與他在競選總統時的做法一樣。

特朗普轉發了極右組織Britain First副領袖Jayda Fransen所發的3條推文,當中載有視頻,該組織在其中一則推文中寫道:”視頻:伊斯蘭暴民推少年下樓,再打他致死!”

第二則推文是:”視頻:穆斯林毀壞聖母像!”

第三則推文是:”視頻:穆斯林移民毆打持拐杖荷蘭男童!”暫時未知這些視頻的出處。

特朗普並沒有解釋他轉發這些視頻的原因,白宮發言人桑德斯則為特朗普辯護,稱他希望”宣揚強化邊界和國土安全”。

當被問及總統是否有責任去查證視頻內容的真確性時,桑德斯回答說:”無論視頻是否真實,威脅是真實存在的,而總統是要講出這點。”

Britain First是一個反對多元文化的組織,也反對英國被”伊斯蘭化”,該組織曾派候選人參加地方或全國選舉,但都失敗而回,該組織也反對興建和擴建清真寺。

美國伊斯蘭關係協會強烈譴責特朗普的推文,協會執行理事Nihad Awad發聲明稱,特朗普”明顯是對支持者說,他們要仇恨伊斯蘭教和穆斯林。”

而前白人至上組織三K黨領袖David Duke讚揚特朗普的轉發,Duke發推文說:”特朗普轉發的視頻,有歐洲白人孩童被移民毆打,有白人被推下樓再毆打至死,他(特朗普)因為發放假新聞媒體不會報導的新聞而被譴責,感謝主有特朗普,這亦是我們愛他的原因。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。