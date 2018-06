特朗普譴責報館槍擊案 但他曾多番標籤媒體為人民公敵

By

【KTSF 江良慧報導】

經常把新聞媒體標籤做人民公敵,又在集會上呼籲支持者加入一起聲討記者的特朗普總統,週五譴責馬里蘭州週四發生的致命槍擊案,說記者和所有美國人一樣,應該無需在工作時擔心會受到暴力襲擊,但他就不肯承諾日後不再叫記者做人民公敵。

特朗普慣常視媒體為妖魔,成日都指那些不利他的消息是假新聞,不過在馬里蘭州報社槍擊案發生後,他週五的講話不再針對記者。

特朗普說:”這次襲擊震驚我們國家良知,是我們心中充滿悲痛,記者和所有美國人一樣,應該無需在工作時擔心會受到暴力襲擊。”

但總統離開時就不肯承諾,是否不在與記者為敵。

就連很少會無言以對的白宮顧問Kellyanne Conway,也不肯回答CNN記者的提問。

特朗普從上任起,就標籤記者是人民公敵,直至本週初,他也是如此形容記者。

在本週一舉行的一個集會上,特朗普的支持者以”渣滓”來稱呼記者,要他滾回家。

除了指罵媒體外,特朗普也經常使用言語暴力,他曾經發推文顯示他打低一個CNN記者,另外在競選時也曾說要揍記者一拳。

特朗普經常自誇,自己的行為不會帶來後果。

特朗普曾說:”我的支持者最忠誠,你們看到嗎,我就算站在第五大道,向某人開槍都不會失去選民,簡直難以置信。”

