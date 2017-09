特朗普決結束保障年輕無證移民計劃 促國會立法善後

By

【KTSF】

聯邦司法部長Jeff Session週二宣布,特朗普總統已決定”逐步停止”一項簡稱為”DACA”的無證移民保障計劃,該計劃是保障那些幼年時被父母非法帶到美國的年輕無證移民,司法部長形容,這計由前奧巴馬總統於2012年發起的計劃,是”違憲越權”的舉措。

這項計劃的英文全名是Deferred Action for Childhood Arrivals,簡稱DACA,自實施以來,讓接近8萬名年輕的無證證民,得以合法在美國讀書和工作,不用懼怕被遣返。

Sessions表示,聯邦政府將會停止處理所有DACA新申請,而特朗普政府會給予國會6個月緩沖期,讓國會議員籌措一項方案解決停辦DACA後所遺留的問題,6個月後,目前已獲DACA保障的年輕無證移民,將不會獲延續DACA的保障。

特朗普週二稍早則推文稱:”國會,準備做事了—DACA!”,暗指DACA受益人今後的命運,將會由國會決定。

特朗普亦發推文指:”不要誤會,我們必定會把美國公民的利益行先。”他說哪些已被遺忘的男女,不會再被遺忘了。

另外,多名共和黨的州政府官員稍早威脅稱,如果聯邦政府週二不宣布撤回DACA計劃,將會向法院起訴聯邦政府,他們認為,這項計劃從法律上看是站不住腳。

特朗普在競逐總統時,曾形容DACA計劃是非法特赦,特朗普的幕僚,包括Sessins、政策顧問Stephen Miller和前白宮策略司Steve Bannon都曾稱DACA是違反憲法,並敦促特朗普要兌現競選承諾,結束DACA計劃。

至於國會能否就這項議題達成立法共識,目前仍屬未知之數,由共和黨參議員Lindsey Graham和民主黨參議員Dick Durbin起草的一項法案,將會讓超過100萬名在18歲前被非法帶到美國的年輕人,給多在美國合法居留的身分,但條件是必須通過保安檢查,以及符合獲大專院校取錄、參軍等其他條件。

但特朗普會否支持這項立法仍屬未知之數,他有可能會支持議員起草一項全新的法案,當中有可能會加入要求向興建邊界圍牆撥款的條款,但要獲兩黨議員投票通過估計困難重重。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。