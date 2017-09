【i-CABLE】

特朗普總統頒布新入境禁令,北韓等3國被列入禁制名單,受影響國家增至8個。

新禁制令擴大至北韓、委內瑞拉、乍得3個非穆斯林國家,國土安全部表示相關國家拒絕提供旅客背景資料,構成保安威脅,決定列入禁令範圍。

至於目前被禁入境的6個國家,除了蘇丹被剔出名單,其餘維持不變。

新入境禁令下月18日實施,有別於過去90天執行、剛於星期日失效的原版禁令,不會一刀切,禁止所有受影響國家的公民入境,部分國家的旅客只要接受較嚴格的審查,仍可申請入境簽證。

