特朗普發推文批評Amazon 斥其傷害傳統零售商

By

【KTSF】

特朗普總統週三再抨擊網購龍頭Amazon網站,指斥該公司對”那些有繳稅的零售商造成極大傷害”。

特朗普在社交網站Twitter發推文道:”全美的小鎮、城市和州都受到傷害,很多工作流失!”

特朗普已非首次批評Amazon和其行政總裁Jeff Bezos,後者持有華盛頓郵報。

美國有眾多傳統零售商因為趕不上網購步伐而結業,有零售商更把予頭指向Amazon,不過,該公司在業務不斷擴張下,近年積極增聘人手,稍早便在全美多個倉庫據點舉行大型招聘活動,目標是至明年中,額外增聘10萬員工。

特朗普指責Amazon沒有繳付”互聯網稅”,但暫時未知他所指的是甚麼。

根據Amazon網站,在全美有徵收銷售稅的45個州,Amazon都有代州政府收稅。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。