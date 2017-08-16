特朗普發推文批評Amazon 斥其傷害傳統零售商

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【KTSF】

特朗普總統週三再抨擊網購龍頭Amazon網站，指斥該公司對”那些有繳稅的零售商造成極大傷害”。

特朗普在社交網站Twitter發推文道：”全美的小鎮、城市和州都受到傷害，很多工作流失！”

特朗普已非首次批評Amazon和其行政總裁Jeff Bezos，後者持有華盛頓郵報。

美國有眾多傳統零售商因為趕不上網購步伐而結業，有零售商更把予頭指向Amazon，不過，該公司在業務不斷擴張下，近年積極增聘人手，稍早便在全美多個倉庫據點舉行大型招聘活動，目標是至明年中，額外增聘10萬員工。

特朗普指責Amazon沒有繳付”互聯網稅”，但暫時未知他所指的是甚麼。

根據Amazon網站，在全美有徵收銷售稅的45個州，Amazon都有代州政府收稅。

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