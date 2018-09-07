特朗普威脅說準備再向2,670億美元中國貨加徵關稅

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【KTSF 張麗月報導】

美中貿易緊張繼續升溫，特朗普總統威脅說，除了準備好對兩千億元中國貨品加徵關稅之外，還隨時準備會對額外2,670億美元中國貨品加徵關稅，分析指如果特朗普落實所有加徵關稅的措施，等於對所有入口中國貨品都加徵關稅。

特朗普週五飛往北達科他州，登上空軍一號專機之前對記者說，隨時準備再向2,670億美元入口中國貨品加徵關稅。

特朗普說：”我不想說，但我們隨時準備再向2,670億美元（中國貨）加徵關稅，如果我要的話。”

而現時籌備中對兩千億美元入口中國貨品加收的關稅也已準備好，諮詢期已過，意味著特朗普政府會隨時啟動這筆兩千億美元貨品關稅，再加上威脅對額外2,670美元貨品加徵關稅，這項負面消息令投資者擔心，美中貿易戰步步升級，也拖累美股週五由升轉跌。

蘋果公司致函白宮表示，在這筆總值兩千億美元入口中國貨品，抽高達25%關稅中，將會涵蓋蘋果廣泛的產品。

蘋果指出，關注到建議中的這筆關稅，將會打擊美國 多過中國，也意味著蘋果產品可能會加價。

美國早前已向500億中國貨品加徵關稅，有經濟師分析指，如果特朗普落實所有加徵關稅的措施，等於對所有入口中國貨品都加徵關稅，意味著美國商業的成本會上升，消費者亦要花更多錢，也會拖慢美國的經濟增長，還會損失35萬至40萬份工作機會。

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