特朗普威脅說準備再向2,670億美元中國貨加徵關稅

By

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易緊張繼續升溫,特朗普總統威脅說,除了準備好對兩千億元中國貨品加徵關稅之外,還隨時準備會對額外2,670億美元中國貨品加徵關稅,分析指如果特朗普落實所有加徵關稅的措施,等於對所有入口中國貨品都加徵關稅。

特朗普週五飛往北達科他州,登上空軍一號專機之前對記者說,隨時準備再向2,670億美元入口中國貨品加徵關稅。

特朗普說:”我不想說,但我們隨時準備再向2,670億美元(中國貨)加徵關稅,如果我要的話。”

而現時籌備中對兩千億美元入口中國貨品加收的關稅也已準備好,諮詢期已過,意味著特朗普政府會隨時啟動這筆兩千億美元貨品關稅,再加上威脅對額外2,670美元貨品加徵關稅,這項負面消息令投資者擔心,美中貿易戰步步升級,也拖累美股週五由升轉跌。

蘋果公司致函白宮表示,在這筆總值兩千億美元入口中國貨品,抽高達25%關稅中,將會涵蓋蘋果廣泛的產品。

蘋果指出,關注到建議中的這筆關稅,將會打擊美國 多過中國,也意味著蘋果產品可能會加價。

美國早前已向500億中國貨品加徵關稅,有經濟師分析指,如果特朗普落實所有加徵關稅的措施,等於對所有入口中國貨品都加徵關稅,意味著美國商業的成本會上升,消費者亦要花更多錢,也會拖慢美國的經濟增長,還會損失35萬至40萬份工作機會。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。