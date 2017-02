特朗普稱前政府留下”爛攤子” 砲轟媒體不誠實

By

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統上任4個星期後首次召開記者會,火力全開,砲轟媒體不誠實,他強調自己接收了一個前任政府留下的爛攤子。

特朗普在個多小時的記者會上談論的話題廣泛,他首先提到,接收了一個不論是國內或國外的爛攤子。

特朗普說:”老實說,我接收了一個爛攤子,在國內和國外,一個爛攤子。”

他說上任4個星期以來,從未有一個總統好像他這樣,在這麼短時間內做了這麼多事情。

特朗普說,將於下星期簽署新的行政命令,取代現時暫緩執行針對7個回教國家的旅遊禁令。

他又提名Alexander Acosta出任勞工部長,接替辭職的Andrew Puzder。

Acosta是佛羅里達州國際大學法學院院長,也曾做過聯邦檢控官。

至於連部份共和黨人都不支持的Puzder是快餐飲食集團的總裁,他公司多次違反勞工法例,他也承認曾經僱用非法勞工做管家。

另外,他前妻也曾指控他家暴,不過後來撤回指控。

特朗普也指媒體不誠實,報導偏袒,已達到失控程度。

特朗普說:”媒體變得不誠實,危害國民,我們要找出發生何事,因為媒體失控,不誠實程度已達失控。”

特朗普也說,將會要求聯邦司法部跟進調查,是誰洩漏現已辭去國家安全顧問職位的Michael Flynn私通俄羅斯。

共和黨人也表示,他們希望調查誰是爆料人。

