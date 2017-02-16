特朗普稱前政府留下”爛攤子” 砲轟媒體不誠實

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統上任4個星期後首次召開記者會，火力全開，砲轟媒體不誠實，他強調自己接收了一個前任政府留下的爛攤子。

特朗普在個多小時的記者會上談論的話題廣泛，他首先提到，接收了一個不論是國內或國外的爛攤子。

特朗普說：”老實說，我接收了一個爛攤子，在國內和國外，一個爛攤子。”

他說上任4個星期以來，從未有一個總統好像他這樣，在這麼短時間內做了這麼多事情。

特朗普說，將於下星期簽署新的行政命令，取代現時暫緩執行針對7個回教國家的旅遊禁令。

他又提名Alexander Acosta出任勞工部長，接替辭職的Andrew Puzder。

Acosta是佛羅里達州國際大學法學院院長，也曾做過聯邦檢控官。

至於連部份共和黨人都不支持的Puzder是快餐飲食集團的總裁，他公司多次違反勞工法例，他也承認曾經僱用非法勞工做管家。

另外，他前妻也曾指控他家暴，不過後來撤回指控。

特朗普也指媒體不誠實，報導偏袒，已達到失控程度。

特朗普說：”媒體變得不誠實，危害國民，我們要找出發生何事，因為媒體失控，不誠實程度已達失控。”

特朗普也說，將會要求聯邦司法部跟進調查，是誰洩漏現已辭去國家安全顧問職位的Michael Flynn私通俄羅斯。

共和黨人也表示，他們希望調查誰是爆料人。

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